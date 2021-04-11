Doğu Anadolu'daki "çok riskli" iller sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Doğu Anadolu'daki "çok riskli" iller sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'daki 'çok riskli' iller sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Erzurum, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Erzurum, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın ikinci gününde çok yüksek riskli iller arasında olmaları dolayısıyla cuma günü 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasına Erzurum, Iğdır, Ardahan ve Erzincan'da uyulduğu gözlendi.

Cadde, sokak ve meydanlarda yoğunluğun en düşük seviyeye gerilediği illerde, güvenlik güçleri de giriş ve çıkış noktalarında, ana caddelerde ve belirlenen yerlerde denetimlerine devam etti.

Ekipler, dışarı çıkan sürücü, yolcuların ve kimlik ile belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Kısıtlama nedeniyle yaya ve araç yoğunluğunun düşük olduğu illerde jandarma görevlileri de kırsal kesimlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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