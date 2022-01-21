Doğu Anadolu'daki 7 kentte, 818 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'daki 7 kentte, 818 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Iğdır, Ardahan ile Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 818 mahalle ile köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Iğdır, Ardahan ile Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 818 mahalle ile köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da kırsaldaki 511 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda personelle yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 123, Ağrı'da 82, Tunceli'de 82, Iğdır'da 9, Ardahan'da 6 ve Kars'ta 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Doğu Anadolu'daki 7 kentte, 818 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'daki 7 kentte, 818 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'daki 7 kentte, 818 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Ardahan, Tunceli, Kars, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title