Doğu Anadolu'daki 7 kentte, 818 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Tunceli, Iğdır, Ardahan ile Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 818 mahalle ile köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.