Doğu Anadolu'daki 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
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Doğu Anadolu'daki 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu'daki 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli'de hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli'de hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra ise Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Iğdır ve Ağrı'da 30, Erzurum'da 28, Kars'ta 25, Ardahan'da ise 22 derece olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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