Doğu Anadolu'daki 7 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek
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Doğu Anadolu'daki 7 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

16.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:04
Doğu Anadolu'daki 7 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde aralıklı kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde aralıklı kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı, Tunceli'de ise yoğun olmak üzere kar yağışının etkisini sürdüreceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Kuvvetli rüzgar öngörülen Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da ise vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması istendi.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars, Ardahan ve Erzurum'da 3, Ağrı'da 1, Iğdır ve Erzincan'da 0, Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 7, Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Ardahan'da 3, Ağrı ve Erzurum'da 2, Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 49, Sarıkamış'ta 52 ve Konaklı'da 34 santimetre ölçüldü.

Dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbir uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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