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Doğu Anadolu'daki 7 ilde aralıklı sağanak bekleniyor

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'daki 7 ilde aralıklı sağanak bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilen bölgede Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3-4 derece üstünde seyretmesi beklenen bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 4, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 6, Erzincan'da 9, Tunceli'de 10, Iğdır'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 17, Tunceli ve Erzincan'da 15, Ağrı'da 14, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 12 derece olacağı öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri
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