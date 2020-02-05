Doğu Anadolu'daki 7 ilde 857 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
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Doğu Anadolu'daki 7 ilde 857 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 278 köy yolu ulaşıma kapandı.

05.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:25
Doğu Anadolu'daki 7 ilde 857 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 278 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte bir süredir etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ulaşıma kapanan yollarda çalışma başlatıldığı bildirildi.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise sorumluluk alanındaki yollarda iş makineleriyle çalışma başlatıldığı ve yoğun bir mücadele yürütüldüğü ifade edildi.

Vatandaşlardan Osman Nuri, yağışın yaşamı olumsuz etkilediği ve kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Doğu Anadolu'daki 7 ilde 857 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
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