Doğu Anadolu'daki 6 kentte, 2272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Tunceli'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2272 mahalle ile köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.