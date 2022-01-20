Doğu Anadolu'daki 6 kentte, 2272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'daki 6 kentte, 2272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'daki 6 kentte, 2272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Tunceli'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2272 mahalle ile köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Tunceli'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2272 mahalle ile köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da kırsaldaki 1071 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda personelle yol açma çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 459, Erzincan'da 339, Kars'ta 81, Iğdır'da 42 ve Tunceli'de 280 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Tunceli, Iğdır, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title