Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak
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Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşama kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 5, Kars'ta 6, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 16 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 28, Erzincan ile Ağrı'da 24, Kars'ta 22 ve Ardahan ile Erzurum'da 20 derece olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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