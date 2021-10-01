Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak bekleniyor

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genellikle havanın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olacağı, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklıklar Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 7, Tunceli'de 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 12 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 24, Iğdır'da 23, Ağrı ve Erzincan'da 20, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Mustafa Varank
Spor Recep Tayyip Erdoğan Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:22:58. #1.11#