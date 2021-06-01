Doğu Anadolu'daki 6 ilde kısa süreli fırtına bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 6 ilde kısa süreli fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde kısa süreli fırtına bekleniyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'da kısa süreli aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, güney ve güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman saatte 40 ila 70 kilometre hızında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 7, Kars'ta 8, Ağrı ve Erzurum'da 10, Erzincan'da 13, Tunceli'de 15, Iğdır'da 18 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 35, Tunceli ve Erzincan'da 31, Kars'ta 29, Ağrı'da 28, Erzurum ve Ardahan'da 27 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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