Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

21.12.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:02
Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının öngörüldüğü bölgede gece saatlerinde pus, yer yer buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bölgede rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 9, Erzincan ve Ağrı'da 7, Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 8, Erzincan'da 6, Iğdır'da 4, Erzurum ve Kars'ta 2, Ardahan'da sıfır, Ağrı'da ise sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 29, Sarıkamış'ta 24, Konaklı'da 11 santimetre ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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