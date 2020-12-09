Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

09.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:12
Doğu Anadolu'daki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan 5, Kars'ta 3, Ağrı'da sıfır, Iğdır ve Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 7, Iğdır'da 6, Ağrı ve Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı ise Erzurum ve Kars'ta 5, Ağrı'da 2, Ardahan'da 3, Palandöken Kayak Merkezi'nde 14, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 19 santimetre ölçüldü.

Gece ve sabah buzlanma ve donla birlikte pusun görüleceği bölgede, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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