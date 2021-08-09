Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 35, Iğdır ve Erzincan'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum'da 27, Ardahan ve Kars'ta 26 derece olacağı öngörülüyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya