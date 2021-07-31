Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimleri ise parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 38, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 30, Erzurum ile Kars'ta 29 ve Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

Vatandaşların Erzurum ve çevresinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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