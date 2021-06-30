Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın doğusu ile bölge genelinde aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Erzurum'da 11, Ağrı'da 14, Erzincan'da 17, Iğdır'da 22 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 35, Erzincan'da 34, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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