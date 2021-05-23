Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ile gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Ağrı'da 10, Erzincan ve Erzurum'da 11, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26, Ardahan'da 25, Erzincan'da 24 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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