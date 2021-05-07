Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ile Iğdır'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ile Iğdır'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın, kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 6, Kars ve Ağrı'da 7, Erzurum ve Tunceli'de 9, Erzincan'da 11, Iğdır'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 27, Erzincan'da 24, Iğdır'da 21, Ardahan'da 17, Kars'ta 16, Erzurum ve Ağrı'da 15 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya