Doğu Anadolu'daki 6 ilde aralıklı sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
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Doğu Anadolu'daki 6 ilde aralıklı sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'daki 6 ilde aralıklı sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtına etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarı, güney ve güneybatıdan orta, sabah saatlerinden itibaren saatte 50 ila 70 kilometre hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuvvetli fırtına şeklinde esmesi nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Iğdır ve Erzincan'da 14 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan'da 25, Ağrı'da 21, Erzurum ve Ardahan'da 20, Kars'ta 18 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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