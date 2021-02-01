Doğu Anadolu'daki 6 ilde 475 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor
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Doğu Anadolu'daki 6 ilde 475 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

01.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:24
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 475 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'daki 475 köy ve mahalle yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'daki 475 köy ve mahalle yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, bölge genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kapanan mahalle statüsündeki köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte gece ve gündüz aralıksız sürdürdükleri çalışmalarla kardan kapanan çok sayıda mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, halen ulaşım sağlanamayan 120 yerleşim yerinin ise yolunu açmaya çalışıyor.

Bölge genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle Kars'ta 5, Tunceli'de 130, Ağrı'da 82, Erzincan'da 118 ve Iğdır'da 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye, İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu illerdeki kapalı köy ve mahalle yollarında ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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