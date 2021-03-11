Doğu Anadolu'daki 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı
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Doğu Anadolu'daki 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı

11.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:56
Doğu Anadolu'daki 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzincan'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzincan'da kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre, rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars, Ardahan ve Iğdır'da saatte 40-60 kilometre kuvvetinde, Erzurum'un güneyi ile Erzincan ve Ağrı'da ise saatte 60-90 kilometre hızında eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgar, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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