Doğu Anadolu'daki 5 ilde kuvvetli rüzgar bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde kuvvetli rüzgar bekleniyor

Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'daki 5 ilde kuvvetli rüzgar bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da hızı saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da hızı saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da çevrelerinde hızı 50 ila 70 kilometre hızla eseceği tahmin edilen tahmin kuvvetli rüzgar nedeniyle direk ve ağaç devrilmesi, çatı uçmasına karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 5, Ardahan ve Kars'ta 6, Erzurum ve Erzincan'da 7, Ağrı'da 9, Iğdır'da 10 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 20, Erzincan'da 16, Ağrı'da 15, Erzurum ve Tunceli'de 14, Kars'ta 10 ve Ardahan'da 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 108, Sarıkamış'ta 69 ve Konaklı'da 50 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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