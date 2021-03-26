Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

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Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.

Yağışların Iğdır'da karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da ise kar şeklinde olması ön görülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 4, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars ve Erzurum'da 5, Ağrı'da 3 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Iğdır'da 10, Erzincan'da 5, Kars'ta 3, Erzurum, Ardahan ile Ağrı'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Palandöken'de 130, Sarıkamış'ta 101 ve Konaklı'da 86 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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