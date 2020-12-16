Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği bölgede, yağışların Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 1, Ardahan'da 0, Erzincan'da 2, Ağrı'da 3, Iğdır'da, 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 11, Iğdır'da 7, Ağrı'da 3, Erzurum ve Kars'ta 2, Ardahan'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 21, Sarıkamış'ta 17, Konaklı'da 13 santimetre ölçüldü.

Erzurum'da sis etkili oldu

Erzurum'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu

İl merkezinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sisin yanı sıra yollarda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu