Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

30.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:44
Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların 'da yağmur, , , Kars, Ağrı ve 'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da sıfır, Erzurum'da 1, Iğdır'da 2, Ağrı'da 3, Erzincan ile Tunceli'de 5 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 10, Erzincan'da 9, Iğdır'da 6, Kars ile Ardahan'da 5, Ağrı ve Erzurum'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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