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Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı bekleniyor

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren kar bekleniyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da öğle saatlerinden itibaren Kar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağış beklenen bölgede, Tunceli ve Iğdır'da yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 7, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Tunceli'de 2 ve Erzincan'da ise 3 derece kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 12, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da 10, Erzurum ile Kars'ta 8 ve Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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