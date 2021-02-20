Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar nedeniyle kapanan 404 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar nedeniyle kapanan 404 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı

20.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:12
Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar nedeniyle kapanan 404 köy ve mahalle yolu ulaşıma açıldı

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle dün yolu kapanan 404 köy ve mahalleye yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle dün yolu kapanan 404 köy ve mahalleye yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Erzurum'da 128, Erzincan'da 79, Ağrı'da 174, Kars'ta 13 ve Iğdır'daki 10 mahalle ve köy yolunda, karla mücadele ekipleri yoğun çalışma yürüttü.

Yeniden ulaşıma açılan yollarda, yol genişletme çalışması yapılıyor.

Öte yandan, Erzurum'da kapalı 67 mahalle yolunun da ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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