Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak - Haberler
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Tunceli'de öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 30, Tunceli'de 29, Ağrı'da 26, Erzincan'da 23, Kars'ta 22, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak - Haberler
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