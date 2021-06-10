Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Öğleden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır ile Ardahan'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 7, Ağrı'da 9, Erzincan'da 11, Tunceli'de 14 ve Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Tunceli ve Iğdır'da 30, Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Erzurum'da 24, Kars'ta 22 ve Ardahan'da 21 derece olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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