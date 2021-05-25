Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcak Kars'ta 4, Ağrı'da 6, Ardahan'da 7, Erzurum'da 9, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 23, Kars ile Erzurum'da 22 ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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