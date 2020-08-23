Doğu Anadolu'daki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden açıklanan hava tahminlerine göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinde Kars ve Ardahan, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bölgede, yağışların Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 7 ila 9 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ardahan ve Erzurum'da 10, Ağrı'da 11, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ile Erzincan'da 25, Erzurum ile Ağrı'da 21, Kars'ta 18 ve Ardahan'da 17 derece olması tahmin ediliyor.

Erzurum, Erzincan ve çevresinde akşam saat 18.00'e kadar kuzeybatı yönünden yer yer kuvvetli (40-60 kilometre/saat) rüzgar beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA