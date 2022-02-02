Doğu Anadolu'daki 5 ilde 374 yerleşimin yolu kapandı - Haberler
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde 374 yerleşimin yolu kapandı

AA, Barış Yalçınkaya - Güncel
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Doğu Anadolu'daki 5 ilde 374 yerleşimin yolu kapandı

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 374 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ile Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle 374 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 147 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 546 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır'da 5, Ağrı'da 19, Erzincan'da 63 ve Tunceli'de 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Erzincan, Iğdır, Ağrı, kar, Güncel, Haber

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