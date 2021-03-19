Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

19.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:46
Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı yer yer çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.

Iğdır'da yağmur beklenen bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek. Rüzgarın saatteki hızı Erzurum, Iğdır ve Kars çevrelerinde 40 ila 60 kilometre arasında değişecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, Iğdır'da 2, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 8, Erzurum ve Kars'ta 4, Ağrı'da 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 137, Sarıkamış'ta 105 ve Konaklı'da 90 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesinin yanı sıra kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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