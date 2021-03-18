Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

18.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:10
Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.

Erzincan ve Iğdır'da yağmur beklenen bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden orta kuvvette, Erzurum ve Ağrı'da zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 2, Kars'ta sıfır, Ağrı'da 1, Erzincan'da 2 ve Iğdır'da 9 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 13, Erzincan'da 6, Ağrı ve Kars'ta 3, Erzurum'da 2, Ardahan'da 1 derece olarak tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 133, Sarıkamış'ta 105 ve Konaklı'da 85 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesinin yanı sıra kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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