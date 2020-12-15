Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

15.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:57
Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği bölgede, yağışların Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Erzincan ile Iğdır çevrelerinde ise yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ardahan'da 1, Erzurum ve Ağrı sıfır, Iğdır'da 3, Erzincan'da 6 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 8, Ağrı ve Erzincan'da 6, Erzurum'da 3, Ardahan'da 1, Kars'ta sıfır derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 20, Sarıkamış'ta 19, Konaklı'da 13 santimetre ölçüldü.

Kars'ta sis etkili oluyor

Kars'ta iki gündür etkili olan sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı.

Özellikle Kars-Göle kara yolunda sürücüler yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kars Kalesi ile çevresinde bulunan tarihi yapılarda oluşan sis, güzel manzaralar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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