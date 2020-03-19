Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar etkisini sürdürecek Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzincan ile Iğdır'da yağmur ve zamanla karla karışık yağmur şeklinde olacak yağışların Ağrı ve Erzurum'da ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 5, Tunceli'de 3, Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ağrı ve Erzurum'da 2, Ardahan'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 11, Tunceli'de 7, Erzincan'da 5, Kars'ta 4, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı Ardahan'da 16, Kars'ta 12 ve Erzurum'da 9, kayak merkezlerinden Palandöken'de 99, Ergan'da 85 ve Sarıkamış'ta 78 santimetre ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının beklendiğini belirterek, vatandaşlara yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA