Kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da gece saatlerinde hafif etkili olan kar yağışı, il merkezini beyaza bürüdü.

Soğuk hava nedeniyle buzlanmanın da yaşandığı kentte sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı kentte aralıklarla etkili oluyor.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Belediye ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Öte yandan yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez