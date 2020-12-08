Kar yağışı etkili oluyor
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Kar yağışı etkili oluyor

08.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:35

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da gece saatlerinde hafif etkili olan kar yağışı, il merkezini beyaza bürüdü.

Soğuk hava nedeniyle buzlanmanın da yaşandığı kentte sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı kentte aralıklarla etkili oluyor.

Kars

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Belediye ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Öte yandan yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması da yürütülüyor.

Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
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