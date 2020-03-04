Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar nedeniyle kapanan 72 yol açıldı
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Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar nedeniyle kapanan 72 yol açıldı

Sözveren Mahallesi yolu Çığın düştüğü yolda ekiplerin çalışması Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 59 yoldan 44'ü açıldı.

04.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:07
Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar nedeniyle kapanan 72 yol açıldı

Sözveren Mahallesi yolu

Çığın düştüğü yolda ekiplerin çalışması 'da olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 59 yoldan 44'ü açıldı. Çatak ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sözveren Mahallesi'nin çığ düşmesi sonucu kapanan yolda, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışması devam etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar nedeniyle kapanan 72 yol açıldı
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