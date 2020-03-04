Doğu Anadolu'daki 4 ilde kar nedeniyle kapanan 72 yol açıldı
Sözveren Mahallesi yolu Çığın düştüğü yolda ekiplerin çalışması Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 59 yoldan 44'ü açıldı.
04.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:07
Sözveren Mahallesi yolu
Çığın düştüğü yolda ekiplerin çalışması Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 59 yoldan 44'ü açıldı. Çatak ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Sözveren Mahallesi'nin çığ düşmesi sonucu kapanan yolda, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışması devam etti.
Kaynak: AA