Doğu Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ağrı'da 6, Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Tunceli'de 13, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 34, Tunceli'de 31, Erzincan ve Ağrı'da 28, Erzurum ve Kars'ta 25, Ardahan'da 22 derece olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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