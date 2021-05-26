Doğu Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan'da 3, Erzurum'da 4, Ağrı'da 6, Kars'ta 7, Erzincan'da 9, Tunceli'de 11ve Iğdır'da 16 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Iğdır'da 27, Ağrı'da 23, Erzurum'da 22, Kars'ta 20 ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya