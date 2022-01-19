Kar ve tipi nedeniyle 148 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar ve tipi nedeniyle 148 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 581 yerleşim biriminin yolu kapandı.

HAKKARİ (AA) - Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 581 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 148 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Çaldıran, Saray ve Özalp ilçelerinde vatandaşlar, araçlarına battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Soğuk havanın etkisiyle su depoları ve akarsuların donduğu ilçelerde, itfaiye ekipleri çatılarda boyları 2 metreyi aşan buz sarkıtlarını temizledi.

Kar ve tipi nedeniyle 148 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kar ve tipi nedeniyle 148 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kar ve tipi nedeniyle 148 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

Hakkari, Bitlis, kar, Van, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title