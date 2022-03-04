Doğu Anadolu'daki 4 ilde 514 yerleşim yerinin yolu kapandı

HAKKARİ (AA) - Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 514 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 164 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 207 köy yolunun ulaşıma kapandığını, bu yolları en kısa sürede açmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kentte, vatandaşlar ise iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 90 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre de kar ve çığ tehlikesi nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun 0-30. kilometrelerindeki Ortaköy ve Köprülü arası ile Yüksekova-Dağlıca kara yolu trafiğe kapatıldı.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, bölgedeki kara yollarında kar küreme çalışması yürüttü, dağdan düşen kaya parçalarını temizledi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, etkili olan kar nedeniyle 53 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, söz konusu köy yollarını bir an önce açacaklarını kaydetti.