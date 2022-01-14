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930 yerleşim yerinin yolu kapandı

930 yerleşim yerinin yolu kapandı
AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1301 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1301 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 930 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizliyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bahçesaray'a ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

930 yerleşim yerinin yolu kapandı

930 yerleşim yerinin yolu kapandı

930 yerleşim yerinin yolu kapandı

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AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri

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