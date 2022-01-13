Doğu Anadolu'daki 4 ilde 120 yerleşim yerinin yolu kapandı - Haberler
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Doğu Anadolu'daki 4 ilde 120 yerleşim yerinin yolu kapandı

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 120 yerleşim yerinin yolu kapandı
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 120 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorVan Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 29 yerleşim yerinin yolu kapandı.

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 120 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 29 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kapanan 30 yerleşim birimin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapan belediye ekipleri de biriken karları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek şehir dışına taşıyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kapanan 203 köy yolundan 197'sini açtıklarını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı 6 yolun da en kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.

Muş

Muş'ta kar yağışının yeniden etkili olmasıyla 55 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 4 gündür aralıklarla etkili olan karın kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkilediğini aktardı.

Birçok köy yolunda ulaşım sağlayamadıklarını kaydeden Yentür, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapanan köy yollarımızı en kısa sürede açacağız. Ekiplerimiz 4 gündür karla mücadele çalışması yürütüyor." dedi.

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 120 yerleşim yerinin yolu kapandı

Doğu Anadolu'daki 4 ilde 120 yerleşim yerinin yolu kapandı

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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