Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
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Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

04.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:40
Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile gün boyu yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 20-50 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Bitlis ve Hakkari'de 2, Muş'ta sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muş'ta yoğun sis etkili oldu

Muş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Muş-Bitlis ve Muş-Bingöl kara yollarında denetim yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Muş Ovası'nı kaplayan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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