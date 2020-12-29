Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı
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Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

29.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:30
Doğu Anadolu'daki 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don olayının beklendiği bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Bitlis'te 2, Hakkari'de 0, Muş'ta sıfırın altında 3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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