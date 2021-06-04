Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak
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Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğleden sonra etkili olacak rüzgarın saatteki hızının 40 ila 60 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Ağrı'da 4, Erzurum ve Kars'ta 5, Tunceli'de 10, Erzincan'da 13, Iğdır'da 18 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan'da 32, Tunceli'de 27, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da 25, Kars'ta 23, Erzurum'da 21 derece olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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