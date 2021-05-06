Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da sıfır, Erzurum ve Kars'ta 2, Ağrı'da 4, Iğdır ile Erzincan'da 9 ve Tunceli'de 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 28, Iğdır'da 24, Erzincan'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum'da 20, Kars ve Ardahan'da 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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