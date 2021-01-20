Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek
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Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

20.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:54
Doğu Anadolu'daki 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Iğdır ve Ağrı'da kar yağışı beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Iğdır ve Ağrı'da kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum, Iğdır ve Ağrı'da kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Kars'ta 13, Erzurum ve Erzincan'da 11, Ağrı'da 10 ve Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 2, Erzincan'da 4, Ağrı ve Kars'ta 7, Erzurum ve Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 63 ve Konaklı'da 55 santimetre ölçüldü.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede, vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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