Doğu Anadolu'daki 3 ilde 180 köy yolu ulaşıma kapandı

15.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:58

Doğu Anadolu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 180 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Tunceli'de 57, Iğdır'da 3 ve Erzincan'da 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bu kentlerde Karayolları, il özel idaresi ve belediyelere bağlı karla mücadele ekiplerinin, çok sayıda dozer, greyder, kepçe ve bıçaklı kamyonla yol açma çalışmaları sürüyor.

Dondurucu soğukta kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, zaman zaman tipi nedeniyle de zor anlar yaşıyor.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle kapanan, Erzurum'da 202, Kars'ta ise 25 köy ve mahalle yolunun, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açıldığı bildirildi.

Kaynak: AA