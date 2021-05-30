Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'daki 2 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan'da aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden akşama kadar Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan, Kars ve Ağrı'da 7, Erzurum'da 10, Erzincan'da 12, Iğdır'da 17 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 31, Erzincan ve Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Erzurum'da 24, Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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